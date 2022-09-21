Где заказать услугу обрезинивание колес?
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Где заказать услугу обрезинивание колес?
Добрый вечер, слышал от товарища о такой услуге как обрезинивание колес. Сейчас столкнулся с этой проблемой. Подскажите куда обращаться?
- Dimon9850
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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Re: Где заказать услугу обрезинивание колес?
Я правильно понял, что речь идет о гуммировании колес? Если да, то это очень нужная услуга для производителей, когда старые колеса стираются дешевле их обрезинить чем покупать новые. Новое покрытие очень устойчиво к истиранию, также можно самому выбрать цвет. Ребята приезжают и забирают колеса а после работы привозят обратно вам. Вот здесь вы можете заказать эту услугу, https://rti-project.ru
- rustam22
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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