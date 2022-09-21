Где заказать услугу обрезинивание колес?

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Где заказать услугу обрезинивание колес?

Новое сообщение Dimon9850 » 21 сен 2022, 00:09

Добрый вечер, слышал от товарища о такой услуге как обрезинивание колес. Сейчас столкнулся с этой проблемой. Подскажите куда обращаться?


Dimon9850
 
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Re: Где заказать услугу обрезинивание колес?

Новое сообщение rustam22 » 21 сен 2022, 00:39

Я правильно понял, что речь идет о гуммировании колес? Если да, то это очень нужная услуга для производителей, когда старые колеса стираются дешевле их обрезинить чем покупать новые. Новое покрытие очень устойчиво к истиранию, также можно самому выбрать цвет. Ребята приезжают и забирают колеса а после работы привозят обратно вам. Вот здесь вы можете заказать эту услугу, https://rti-project.ru
rustam22
 
Сообщения: 2
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