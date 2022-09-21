Посоветуйте где найти крепежные материалы ?
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Посоветуйте где найти крепежные материалы ?
Доброго времени суток. Подыскиваю компанию на просторах интернета, можно и новопришедшую в этот бизнес. Нужны гвозди, саморезы, болты, винты шурупы, закрепки.
- rustam22
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Посоветуйте где найти крепежные материалы ?
Если вы хотите на долго работать с одной компанией, то хочу дать рекомендацию, посмотрите вот это предприятие
https://www.vprommetiz.ru . Здесь наши сосейди заказывали гвозди, болты, шурупы, шпильки, в общем компания является дилером и сотрудничает с ОАО «Речицкий Метизный Завод», ООО «Электрод»и т.д. развозит заказы по всей территории России. Бесплатно доставляют если заказ от 30000р.
- Dimon9850
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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