Посоветуйте где найти крепежные материалы ?

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Посоветуйте где найти крепежные материалы ?

Новое сообщение rustam22 » 21 сен 2022, 14:47

Доброго времени суток. Подыскиваю компанию на просторах интернета, можно и новопришедшую в этот бизнес. Нужны гвозди, саморезы, болты, винты шурупы, закрепки.


rustam22
 
Сообщения: 3
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Re: Посоветуйте где найти крепежные материалы ?

Новое сообщение Dimon9850 » 21 сен 2022, 15:32

Если вы хотите на долго работать с одной компанией, то хочу дать рекомендацию, посмотрите вот это предприятие

https://www.vprommetiz.ru . Здесь наши сосейди заказывали гвозди, болты, шурупы, шпильки, в общем компания является дилером и сотрудничает с ОАО «Речицкий Метизный Завод», ООО «Электрод»и т.д. развозит заказы по всей территории России. Бесплатно доставляют если заказ от 30000р.

Dimon9850
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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