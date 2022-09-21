Dimon9850 » 21 сен 2022, 15:32

Если вы хотите на долго работать с одной компанией, то хочу дать рекомендацию, посмотрите вот это предприятие

https://www.vprommetiz.ru . Здесь наши сосейди заказывали гвозди, болты, шурупы, шпильки, в общем компания является дилером и сотрудничает с ОАО «Речицкий Метизный Завод», ООО «Электрод»и т.д. развозит заказы по всей территории России. Бесплатно доставляют если заказ от 30000р.