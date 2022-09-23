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Остекление балконов cossotectsuvwyi95 » 23 сен 2022, 21:03 В многоквартирных домах балкон — это пространство, которое все больше ценят и желают жильцы. Правильно устроенная, она позволяет отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе, не выходя из квартиры. Остекление балконов в Москве недорого от производителя завода окон в Москве с гарантией 25 лет в Москве и Московской области. Монтаж по ГОСТу под ключ за 1 день. Узнать стоимость, рассчитать стоимость по Вашим размерам подробнее здесь http://mo.build2.ru/viewtopic.php?id=3566



cossotectsuvwyi95 Фанат Сообщения: 124 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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