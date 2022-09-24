cossotectsuvwyi95 » 24 сен 2022, 18:16

Одним из важнейших факторов, который определяет стоимость какой угодно недвижимости, конкретно является ее площадь. То же самое и с квартирами и домами. Данный параметр верно называется полезной площадью и может быть точно определен только после завершения строительства здания. Полезная площадь – это не то же самое, что площадь закрытой наружными стенами квартиры, т.е. общая площадь. Полезная площадь имеет меньшую величину и определяется она с учетом определенных правил.

Полезная площадь квартиры или частного дома уже должна быть предварительно указана в договоре резервирования, договоре застройки или предварительном договоре купли-продажи. Это один из основных параметров - рядом с, например. местонахождение или определение типа самой недвижимости - определяющие помещение или дом, а значит, и влияющие на его стоимость. Если недвижимость еще не построена, будущая проектная полезная площадь определяется на основании строительного проекта.

Только после завершения строительства здания можно определить полезную площадь дома или части здания, являющейся квартирой. Замеры производит лицо с соответствующей строительной квалификацией определенная ею полезная площадь затем вносится в свидетельство о самостоятельности помещения и в земельно-ипотечную книгу недвижимого имущества, составляя официальную стоимость, определяющую полезную площадь квартиры. Вам нужен профессиональный обмер квартир в новостройках и вторичном жилье в Москве и Московской области? Рекомендую обратиться в компанию "Обмерщик.ру" в Москве. Ознакомиться с услугами обмерных работ Вы можете тут https://obmerschik.ru/uslugi/ Телефон компании: +74993917921