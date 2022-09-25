Замер полезной площади составляется в конкретной зависимости от цели исследования. Результатом исследования является эскиз здания или помещения с указанием размеров и площадей, а также табличная сводка с классификацией, подготовленная на основании нормативных документов.
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