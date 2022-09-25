cossotectsuvwyi95 » 25 сен 2022, 12:04

Полезная площадь квартиры или здания является основой для определения суммы налогов, стоимости недвижимости, арендной платы и т. д. Измерение площади квартиры в доме не является сложным, однако, последующее развитие его результатов иногда затруднено. В настоящее время в России имеется несколько законодательных актов и утвержденных стандартов, в соответствии с которыми определяется полезная площадь. Они различают разные типы поверхностей, включают из поверхности определенные типы помещений, указывают измерение в готовом состоянии или после вычитания толщины облицовки стен.

Замер полезной площади составляется в конкретной зависимости от цели исследования. Результатом исследования является эскиз здания или помещения с указанием размеров и площадей, а также табличная сводка с классификацией, подготовленная на основании нормативных документов.

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