Где вы заказываете новогодний декор?
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Где вы заказываете новогодний декор?
Добрый день всем, кто где заказывает новогодний декор для дома, а то я всегда беру в Китае, но долго ждать на доставку, может знаете какой-то магазин где быстрее и цены хорошие?
- revo11
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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