Где вы заказываете новогодний декор?

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Где вы заказываете новогодний декор?

Новое сообщение revo11 » 27 сен 2022, 19:03

Добрый день всем, кто где заказывает новогодний декор для дома, а то я всегда беру в Китае, но долго ждать на доставку, может знаете какой-то магазин где быстрее и цены хорошие?


revo11
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