Армированный экструдированный пенополистирол

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Армированный экструдированный пенополистирол

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 29 сен 2022, 16:02

Армированный экструдированный пенополистирол — это современный строительный материал, характеризующийся превосходными изоляционными свойствами, высокой прочностью на сжатие и очень низким водопоглощением. Эти свойства в сочетании с высокой механической прочностью и долговечностью, а также широким диапазоном рабочих температур делают данный материал легко используемым в различных типах изоляции. Более подробно про экструдированный пенополистирол и где его купить напрямую у производителя смотрите на этом форуме http://vld.best-city.ru/forum/thread66449/


cossotectsuvwyi95
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