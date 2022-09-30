Сменить замки в межкомнатных дверях.
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Сменить замки в межкомнатных дверях.
Здравствуйте всем, мы с семьей недавно переехали из меньшей квартиры в большую и как обычно нужно делать "косметичку" , подумал самое первое это сменить все замки в межкомнатных дверях. согласны ?
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Сменить замки в межкомнатных дверях.
Возможно вы правы, надежные замки всегда актуальны, по вопросу фирмы установщика могу дать контакты вот этой компании " Замрк- сервис" https://zamok-service.ru/zamena-zamka-v-moskve/ они работают 24/7, мастеров много, ждать вам долго не придется, хорошо что у них есть огромный выбор как замков, любой сложности , так и дополнительных изделий, дверные ручки , защелки, обращайтесь.
- Rydik_89
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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