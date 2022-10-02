Аренда спецтехники

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Аренда спецтехники

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 02 окт 2022, 19:58

Есть много ситуаций, когда может потребоваться автовышка, или другая спецтехника но, как вы понимаете, что это весьма дорогостоящая техника и покупать ее, даже большой компании не всегда выгодно. Про аренду спецтехники читайте на этом форуме http://msk.tforums.org/viewtopic.php?f=19&t=37077


cossotectsuvwyi95
Фанат
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group