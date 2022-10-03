Как пользоваться климатическим оборудованием?
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Как пользоваться климатическим оборудованием?
Всем привет, не давно приобрели оборудование для поддержания нужной влажности и потеряли все документы вместе с инструкцией. Кто может подсказать как пользоваться климатическим оборудованием фирмы Дантекс?
- Dimon9850
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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Re: Как пользоваться климатическим оборудованием?
"Дантекс" , слышал о такой фирме. Смотрите можно обратиться к продавцу за новыми инструкциями, или напишите в поддержку на их сайте https://dantex.ru/products/home/onwall/ , думаю им на руку помогать своим покупателям , это повышает их репутацию и поднимает рейтинг. Надеюсь что вы найдете свой увлажнитель по фотографиям на сайте. Рад был помочь.
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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