Как пользоваться климатическим оборудованием?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как пользоваться климатическим оборудованием?

Новое сообщение Dimon9850 » 03 окт 2022, 04:39

Всем привет, не давно приобрели оборудование для поддержания нужной влажности и потеряли все документы вместе с инструкцией. Кто может подсказать как пользоваться климатическим оборудованием фирмы Дантекс?


Dimon9850
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
Вернуться к началу

Re: Как пользоваться климатическим оборудованием?

Новое сообщение Rydik_89 » 03 окт 2022, 05:40

"Дантекс" , слышал о такой фирме. Смотрите можно обратиться к продавцу за новыми инструкциями, или напишите в поддержку на их сайте https://dantex.ru/products/home/onwall/ , думаю им на руку помогать своим покупателям , это повышает их репутацию и поднимает рейтинг. Надеюсь что вы найдете свой увлажнитель по фотографиям на сайте. Рад был помочь.
Rydik_89
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group