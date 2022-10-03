Хочу поменять интерьер в квартире, какой цвет применить?
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Хочу поменять интерьер в квартире, какой цвет применить?
Доброго времени суток, вот решили поменять интерьер в этом году, вот никак не могу определиться какой цвет будет лучше всего, можете подсказать?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Хочу поменять интерьер в квартире, какой цвет применить?
Что такое хороший дизайн интерьера? это когда соблюдены все цвета в интерьере, и сочетания тоже должны гармонировать, и мне очень нравится когда оттенки сочетаются с природой, а так конечно сами смотрите, лучше пройдите по ссылочке выше и прочтите более внимательно.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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