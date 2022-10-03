Хочу поменять интерьер в квартире, какой цвет применить?

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Хочу поменять интерьер в квартире, какой цвет применить?

Новое сообщение Lowe » 03 окт 2022, 22:15

Доброго времени суток, вот решили поменять интерьер в этом году, вот никак не могу определиться какой цвет будет лучше всего, можете подсказать?


Lowe
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Re: Хочу поменять интерьер в квартире, какой цвет применить?

Новое сообщение max777 » 03 окт 2022, 22:30

Что такое хороший дизайн интерьера? это когда соблюдены все цвета в интерьере, и сочетания тоже должны гармонировать, и мне очень нравится когда оттенки сочетаются с природой, а так конечно сами смотрите, лучше пройдите по ссылочке выше и прочтите более внимательно.
max777
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