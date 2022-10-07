Как можно заказать товар из Польши?

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Как можно заказать товар из Польши?

Новое сообщение roman27 » 07 окт 2022, 20:16

Всем привет, делаю ремонт у себя в квартире и хочу заказать новую бытовую технику, видел что в Польше цены очень хорошие, может знает кто какой то сервис что поможет с доставкой?


roman27
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Re: Как можно заказать товар из Польши?

Новое сообщение revo11 » 07 окт 2022, 23:13

Да вот думаю вам смогут помочь ребята из одной компании, они работают как Посредник в Европе, то есть могут принять товар на свой адрес, а потом отправить вам сюда, очень удобно ведь можно тогда заказывать товары из любых магазинов в Европе и не думать за доставку..
revo11
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