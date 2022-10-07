Как можно заказать товар из Польши?
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Как можно заказать товар из Польши?
Всем привет, делаю ремонт у себя в квартире и хочу заказать новую бытовую технику, видел что в Польше цены очень хорошие, может знает кто какой то сервис что поможет с доставкой?
- roman27
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Re: Как можно заказать товар из Польши?
Да вот думаю вам смогут помочь ребята из одной компании, они работают как Посредник в Европе, то есть могут принять товар на свой адрес, а потом отправить вам сюда, очень удобно ведь можно тогда заказывать товары из любых магазинов в Европе и не думать за доставку..
- revo11
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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