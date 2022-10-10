Решил купить проект дома
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Решил купить проект дома
Доброго дня, подскажите где купить готовый проект дома?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Решил купить проект дома
Вот рекомендую заглянуть сюда https://catalog-plans.ru/catalog я купил этот проект 62-05 - Проект одноэтажного дома из газобетона с террасой, ну мы давно планировал купить именно такой, этим летом купили участок и будем строиться, на сайте есть много других проектов и цены здесь не высокие, рекомендую пройти и посмотреть.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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