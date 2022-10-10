Решил купить проект дома

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Решил купить проект дома

Новое сообщение Lowe » 10 окт 2022, 17:06

Доброго дня, подскажите где купить готовый проект дома?


Lowe
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Re: Решил купить проект дома

Новое сообщение max777 » 10 окт 2022, 18:02

Вот рекомендую заглянуть сюда https://catalog-plans.ru/catalog я купил этот проект 62-05 - Проект одноэтажного дома из газобетона с террасой, ну мы давно планировал купить именно такой, этим летом купили участок и будем строиться, на сайте есть много других проектов и цены здесь не высокие, рекомендую пройти и посмотреть.
max777
Читатель
 
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