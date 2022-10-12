Защитный слой бетона
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Защитный слой бетона
Для продления срока службы зданий и сооружений необходимо применять защитный слой бетона, то есть нанесенный слой раствора, который отделяет металлическую арматуру монолита от внешней среды. Его толщина утверждается строительными нормами и зависит от условий эксплуатации, нагрузки и технологии заливки. Дальше читайте здесь http://zagorie.mybb.ru/viewtopic.php?id=3608
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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