Защитный слой бетона

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Защитный слой бетона

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 12 окт 2022, 19:31

Для продления срока службы зданий и сооружений необходимо применять защитный слой бетона, то есть нанесенный слой раствора, который отделяет металлическую арматуру монолита от внешней среды. Его толщина утверждается строительными нормами и зависит от условий эксплуатации, нагрузки и технологии заливки. Дальше читайте здесь http://zagorie.mybb.ru/viewtopic.php?id=3608


cossotectsuvwyi95
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