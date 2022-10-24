Красота на дачном участке: как сделать бюджетно?

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Красота на дачном участке: как сделать бюджетно?

Новое сообщение natad820 » 24 окт 2022, 14:10

Всем привет! Подскажите как облагородить участок, чтобы красиво и недорого. Кидайте фото своих участков, будем брать идеи друг у друга.


natad820
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Re: Красота на дачном участке: как сделать бюджетно?

Новое сообщение MilaTim25 » 24 окт 2022, 16:32

Я брала различные камни в магазине http://moonstone.com.ua. Озеро, клумбы, дорожка все выложено продукцией из их магазина. Как бы камень есть камень, не знаю что с ним может быть плохого, а обслуживание на хорошем уровне, поэтому и рекомендую магазин.
MilaTim25
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