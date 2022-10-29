Закладные детали

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Закладные детали

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 29 окт 2022, 14:05

Фундаменты - их делают сплошными по всему очертанию здания. Армирование ленточного фундамента состоит обычно из четырех основных стержней и прямоугольных или квадратных арматурных хомутов. Для высокой надежности часто используются закладные детали которые представляют собой элементы из стали, которые закладывают до начала бетонирования. Собственно в результате бетонирования они выполняют соединительных элементов, обеспечивая целостность и надежность полученной конструкции. Где купить закладные детали смотрите здесь https://nalubyutemy.forum2x2.ru/t11420-topic


cossotectsuvwyi95
Фанат
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 21

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group