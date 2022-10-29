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Закладные детали cossotectsuvwyi95 » 29 окт 2022, 14:05 Фундаменты - их делают сплошными по всему очертанию здания. Армирование ленточного фундамента состоит обычно из четырех основных стержней и прямоугольных или квадратных арматурных хомутов. Для высокой надежности часто используются закладные детали которые представляют собой элементы из стали, которые закладывают до начала бетонирования. Собственно в результате бетонирования они выполняют соединительных элементов, обеспечивая целостность и надежность полученной конструкции. Где купить закладные детали смотрите здесь https://nalubyutemy.forum2x2.ru/t11420-topic



cossotectsuvwyi95 Фанат Сообщения: 155 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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