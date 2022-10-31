Говоря о межкомнатных дверях и входных дверях мы делим их всего на два типа: межкомнатные двери, т.е. межкомнатные, и входные в квартиру - их можно заказать в том же шпоне, что и межкомнатные двери. Однако пусть вас не смущает их сходство – входная дверь в квартиру требует других параметров. Входные двери в первую очередь используются для конкретной защиты частной жизни и обеспечения безопасности — поэтому проверьте, действительно ли они противовзломные часто бывает что они просто усилены. Выбирая правильную входную дверь, руководствуйтесь простым, но проверенным правилом – чем выше класс противовзломности, тем будет лучше для вас. Это сведет к минимуму вероятность взлома и оставит квартиру нетронутой, и гарантирует нам чувство безопасности.
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