Какие фасадные панели лучше выбрать?

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Какие фасадные панели лучше выбрать?

Новое сообщение IntoSpace » 01 ноя 2022, 21:45

Доброго времени суток всем... подскажите какие фасадные панели лучше выбрать? у кого есть опыт в данном вопросе?


IntoSpace
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Re: Какие фасадные панели лучше выбрать?

Новое сообщение max777 » 01 ноя 2022, 22:13

Ну для начала рекомендую вам прочитать статью о том что придает солидность домам http://tv-express.ru/chto-pridaet-domam-solidnost.dhtm отличная статья, и тут дают ряд рекомендаций по выбору панелей, я сам занимаюсь строительством не первый год но о таких нюансах незнал.
max777
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