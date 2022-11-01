Какие фасадные панели лучше выбрать?
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Какие фасадные панели лучше выбрать?
Доброго времени суток всем... подскажите какие фасадные панели лучше выбрать? у кого есть опыт в данном вопросе?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Какие фасадные панели лучше выбрать?
Ну для начала рекомендую вам прочитать статью о том что придает солидность домам http://tv-express.ru/chto-pridaet-domam-solidnost.dhtm отличная статья, и тут дают ряд рекомендаций по выбору панелей, я сам занимаюсь строительством не первый год но о таких нюансах незнал.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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