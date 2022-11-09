Агентство недвижимости в Турции

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Агентство недвижимости в Турции

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 09 ноя 2022, 14:56

Агентство недвижимости «NİESTATE» поможет Выгодно инвестировать в недвижимость в Турции. Цены на недвижимость в Турции заметно ниже, чем например в Европе. Но при этом В Турции средний ежегодный рост цен на недвижимость составляет аж 30%.Обратившись Вы получите гарантированную чистоту сделки и полное содействие в получении гражданства. Подробнее по ссылке https://smetdlysmet.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=23556


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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