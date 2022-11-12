Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе
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Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе
Имею свой цех по изготовлению деталей, резке металла и так далее, сейчас активно ищу новый станок для гидроабразивной резки, хочется найти что-то надежное, буду рад любой подсказке или помощи
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе
Помню раньше из Бельгии привозили такие станки естественно бэушные но они расходились как горячие пирожки
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glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе
Главное правильно выбрать гидроабразивный станок, если это должно быть профессиональное решение то р-гарнет станки будут в самый раз вам, выбирайте при помощи калькулятора здесь http://r-gar.net по размерам и опциям стола рабочего, вариантам режущих голов и так далее, можете скачать там и каталог станков если интересно
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Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе
Prokl писал(а):Главное правильно выбрать гидроабразивный станок, если это должно быть профессиональное решение то р-гарнет станки будут в самый раз вам, выбирайте при помощи калькулятора здесь http://r-gar.net по размерам и опциям стола рабочего, вариантам режущих голов и так далее, можете скачать там и каталог станков если интересно
Хороший совет, посмотрел на сайте действительно масса вариантов станков, которые могут мне подойти
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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