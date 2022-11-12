Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе

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Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе

Новое сообщение LVS » 12 ноя 2022, 12:04

Имею свой цех по изготовлению деталей, резке металла и так далее, сейчас активно ищу новый станок для гидроабразивной резки, хочется найти что-то надежное, буду рад любой подсказке или помощи


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Re: Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе

Новое сообщение glebushka » 13 ноя 2022, 14:37

Помню раньше из Бельгии привозили такие станки естественно бэушные но они расходились как горячие пирожки
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Re: Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе

Новое сообщение Prokl » 13 ноя 2022, 19:28

Главное правильно выбрать гидроабразивный станок, если это должно быть профессиональное решение то р-гарнет станки будут в самый раз вам, выбирайте при помощи калькулятора здесь http://r-gar.net по размерам и опциям стола рабочего, вариантам режущих голов и так далее, можете скачать там и каталог станков если интересно
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Re: Ищу станок для гидроабразивной резки, помогите в выборе

Новое сообщение LVS » 13 ноя 2022, 19:32

Prokl писал(а):Главное правильно выбрать гидроабразивный станок, если это должно быть профессиональное решение то р-гарнет станки будут в самый раз вам, выбирайте при помощи калькулятора здесь http://r-gar.net по размерам и опциям стола рабочего, вариантам режущих голов и так далее, можете скачать там и каталог станков если интересно

Хороший совет, посмотрел на сайте действительно масса вариантов станков, которые могут мне подойти

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