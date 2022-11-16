cossotectsuvwyi95 » 16 ноя 2022, 15:50

Покупка недвижимости в Турции в частности в Алании – это очень выгодное вложение. Все больше и больше людей решают так купить квартиру, которая будет использоваться в качестве дома для отдыха, нового жилья или места для сдачи в аренду другим туристам, посещающим этот курорт. Многие факторы способствуют тому, что население Аланьи растет из года в год, здесь проживает более 100 000 иностранцев из разных уголков мира, в том числе все большее число наших соотечественников. В Алании мягкий, теплый климат, туристический сезон здесь длится восемь месяцев, а остальное время года – теплая осень. В Алании хорошо развит общественный транспорт и инфраструктура, хорошо развита медицинская помощь. Квартиры в Алании заметно дешевле, чем в других странах Евросоюза, а процедура для получения вида на жительство также довольно проста. Все это способствует все большему количеству покупок квартир.

На первой линии моря чаще всего располагаются отели и различные курортные комплексы, что совсем не означает, что здесь нельзя найти квартиру с видом на море, хотя множество этих комплексов тянутся в сторону гор с красивым видом на море. Каждый район Алании достоин внимания, квартиры расположены довольно близко к туристическим зонам или близко к красивой природе, они одноэтажные или многоэтажные, есть даже районы с англо- или русскоязычными детскими садиками. Часто, если квартира находится в комплексе, в ней имеются бассейны, в том числе крытые, детские площадки, игровые площадки, постоянная круглосуточная охрана, иногда турецкая баня. В цену продаваемой квартиры входит и ее отделка, т.е. панели или плитка на полу, мебель на кухне и в ванной, словом, заезжать можно сразу после приобретения.

Недвижимость в Турции – предмет, процедура которого не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Купить дом в Турции можно через Интернет. На рынке множество агентов по продажам, которые помогут со всеми документами и возможными их переводами. Однако все основано на подготовке договора купли-продажи. Квартиры от застройщика в Алании выбрать можно на сайте https://gursoydevelopment.com/apartments