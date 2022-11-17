Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве?
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Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве?
Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве? можете подсказать проверенную компанию?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве?
Обращайтесь в geoda компания проводит геологические изыскания в Москве и Московской области сроком от 10 дней, стоимость услуги от 1500 рублей, пока лучше компании в Москве незнаю, я доверяю только опытным специалистам, и считаю что услуги не дорого стоят в данной компании, всю необходимую информацию рекомендую посмотреть на сайте!
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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