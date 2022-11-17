Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве?

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Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве?

Новое сообщение IntoSpace » 17 ноя 2022, 20:41

Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве? можете подсказать проверенную компанию?


IntoSpace
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Кто занимается инженерно геологическими изысканиями в Москве?

Новое сообщение max777 » 17 ноя 2022, 21:07

Обращайтесь в geoda компания проводит геологические изыскания в Москве и Московской области сроком от 10 дней, стоимость услуги от 1500 рублей, пока лучше компании в Москве незнаю, я доверяю только опытным специалистам, и считаю что услуги не дорого стоят в данной компании, всю необходимую информацию рекомендую посмотреть на сайте!
max777
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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