cossotectsuvwyi95 » 18 ноя 2022, 12:20

Рынок зарубежной недвижимости каждый год становится все больше. Можно даже сказать, что это «процветающий» рынок. И, может быть, поэтому все больше людей ищут свое место в этом мире и инвестируют в зарубежную недвижимость. Тем более, что все больше и больше людей могут работать удаленно и по-разному строить свои профессиональные и финансовые планы. Также наши соотечественники все чаще вкладывают деньги в зарубежную недвижимость и путешествуют по всему миру.

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Также стоит отметить, что зарубежная недвижимость это не только лишь дом для отдыха или квартира для отдыха за границей. Это также хорошая инвестиция, которая приносит доход от аренды для владельца такой собственности, часто это большой «денежный поток» от сдачи в аренду и пассивного дохода от зарубежной недвижимости. Это также возможность диверсифицировать свои инвестиции, диверсифицировать свой инвестиционный портфель и диверсифицировать свой инвестиционный доход.