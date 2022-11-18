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Также стоит отметить, что зарубежная недвижимость это не только лишь дом для отдыха или квартира для отдыха за границей. Это также хорошая инвестиция, которая приносит доход от аренды для владельца такой собственности, часто это большой «денежный поток» от сдачи в аренду и пассивного дохода от зарубежной недвижимости. Это также возможность диверсифицировать свои инвестиции, диверсифицировать свой инвестиционный портфель и диверсифицировать свой инвестиционный доход.