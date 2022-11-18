Путеводитель по рынку недвижимости
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Путеводитель по рынку недвижимости
Журнал «MapEstate» карта недвижимости твоего города. Сайт https://mapestate.ru/article – это удобная интернет-площадка, где собрана полезная информация для тех, кто планирует купить квартиру. Обширный каталог содержит только актуальные и проверенные данные по многим регионам страны. Жилые комплексы и новостройки, современные мегаполисы и живописные поселки, просторные студии и квартиры в Москве до 3 млн – на нашем портале размещены данные о различных объектах недвижимости с делением по интересующим параметрам.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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