Нагатинская Пойма - одна из самых оживленно развивающихся и многообещающих территорий Столицы Москвы. В базе концепции DreamTowers - была мысль города-курорта. В близкой доступности от жилищ вырастет полностью новенькая и прогрессивная городская инфраструктура, совмещающая все заслуги цивилизации с естественным богатством полуострова.
Концепция «город-курорт» предполагает творение здесь комфортной среды, которая позволяет вести активный образ жизни, проводить свое свободное время на природе и при всем этом беречь тесную связь с городом и его возможностями. Ведь согласитесь что будет приятно проснуться утром под шум воды, прогуляться по набережной — данное новая реальность, которая станет доступна жителям Dream Towers. Заказать звонок и выбрать квартиру онлайн Вы можете на официальном сайте здесь https://dream-towers.ru/