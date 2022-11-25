cossotectsuvwyi95 » 25 ноя 2022, 00:48

Москва — такой огромный мегаполис, что единственным средством общественного транспорта, позволяющим быстро добраться до пункта назначения, является метро. Поэтому девелоперы часто возводя гигантские жилые масивы, ищут землю в районе городского метро или Москвы-реки. Спрос на жилье в Москве не снижается. Будет ли в Москве еще один, еще более монументальных жилых массивов? На этот вопрос не нужно отвечать утвердительно. Все, что вам стоит сделать, это спросить: когда, где и за сколько?

Нагатинская Пойма - одна из самых оживленно развивающихся и многообещающих территорий Столицы Москвы. В базе концепции DreamTowers - была мысль города-курорта. В близкой доступности от жилищ вырастет полностью новенькая и прогрессивная городская инфраструктура, совмещающая все заслуги цивилизации с естественным богатством полуострова.

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