Посоветуйте строителей бань
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Посоветуйте строителей бань
Здравствуйте товарищи. Посоветуйте мне пожалуйста фирму, которая строит бани на участках. Спасибо.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Re: Посоветуйте строителей бань
Хорошо строят бани СК ДОМ. Это профильная фирма, которая занимается строительством помещение из бруса. В том числе у них можно купить баню из бруса Брал у них строительство бани по проекту несколько месяцев назад. Свяжитесь с ними и они проконсультируют Вас по всем вопросам.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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