cossotectsuvwyi95 » 25 ноя 2022, 12:44

Клубный город на реке Primavera размещен на главной среди красивых береговых линий на северо-западе Столицы. Квартиры с превосходными видами на реку дадут хорошую возможность наслаждаться солнцем и водой, а 1-ая линия всегда остается первой. Primavera предназначена для тех людей, кто не готов отказаться от превосходств жизни в крупнейшем городе, хотя при всем этом мечтать жить в полном согласье с природой. Наслаждайтесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.

В Primavera каждый двор и улочка имеют собственный неповторимый колорит, площади делают действия, а интереснейшие публичные места соединяют между собой всех проживающих тут людей. Внутренняя территория устроена по типу одного большого городского парка с обилием возможностей для спортивного, домашнего и уединённого времяпровождения. Посмотрите, сколько всего интересных и различных объектов инфраструктуры мы запланировали в нашем Клубном городе на реке, а так же выберите квартиру своей мечты для здоровой и счастливой жизни в Primavera на сайте https://primavera.moscow/