ЖК Большое Путилково
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ЖК Большое Путилково
ЖК Большое Путилково — современный квартал, где созданы наилучшие условия для комфортабельной жизни и отдыха. Одно из оcновных критерий выбора квартиры — это комфортная планировка. Расположенные рядом Алёшкинский лес, природный парк Куркино и Митинский лесопарк — природные источники чистого воздуха. Получить консультацию, узнать цены и планировку подробнее здесь https://smetdlysmet.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=23915
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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