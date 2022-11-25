ЖК Большое Путилково

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

ЖК Большое Путилково

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 25 ноя 2022, 19:36

ЖК Большое Путилково — современный квартал, где созданы наилучшие условия для комфортабельной жизни и отдыха. Одно из оcновных критерий выбора квартиры — это комфортная планировка. Расположенные рядом Алёшкинский лес, природный парк Куркино и Митинский лесопарк — природные источники чистого воздуха. Получить консультацию, узнать цены и планировку подробнее здесь https://smetdlysmet.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=23915


cossotectsuvwyi95
Фанат
 
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group