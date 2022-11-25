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ЖК Большое Путилково cossotectsuvwyi95 » 25 ноя 2022, 19:36 ЖК Большое Путилково — современный квартал, где созданы наилучшие условия для комфортабельной жизни и отдыха. Одно из оcновных критерий выбора квартиры — это комфортная планировка. Расположенные рядом Алёшкинский лес, природный парк Куркино и Митинский лесопарк — природные источники чистого воздуха. Получить консультацию, узнать цены и планировку подробнее здесь https://smetdlysmet.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=23915



cossotectsuvwyi95 Фанат Сообщения: 185 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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