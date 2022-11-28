cossotectsuvwyi95 » 28 ноя 2022, 12:57

Полезной площадью помещения является площадь всех его комнат в помещении и других помещений, обслуживающих жилые и хозяйственные нужды. Независимо от их использования. Это, в частности, комнаты, кладовая, холл, коридор, ванная комната. Полезной площадью помещений не считается площадь балконов, террас и лоджий, гардеробов и шкафчиков, прачечных, сушилок, чердаков, подвалов. Пошаговое измерение — по специально стандарту замер производится на уровне пола при оштукатуренных стенах путем нанесения на стену лазерного мера. Измеряя последовательно стены, мы записываем результаты на листе бумаги. Затем суммируем площадь каждой комнаты.

Запомнить! Перегородки также входят в полезную площадь квартиры. Перегородки можно в любой момент времени демонтировать, тем самым высвободив пространство. Считая площадь под перегородками с площадью квартиры, площадь, указанная в акте, всегда будет идентичной, даже если мы решим сделать ремонт. Площадь, занимаемая перегородками, измеряется, а затем делится поровну между комнатами.

Что делать, если полезная площадь квартиры не соответствует фактическому замеру? Бывает, что площадь сдаваемой застройщиком квартиры незначительно отличается от проектной, и это конкретно связано со спецификой строительного процесса. Если вы обнаружите какие-либо различия, не переживайте и повторите измерение. Если результат не соответствует замеру, обратитесь в отдел обслуживания клиентов застройщика и представьте свои результаты. Застройщик обязан рассчитаться с вами до сантиметра — по этой причине, если квартира имеет меньшую площадь — вернет вам разницу на этапе подписания акта передачи права собственности. Если же квадратных метров будет допустим больше – будьте готовы к дополнительному расходу. Вам нужен независимый обмер квартиры в новостройке или жилом доме? недорогой профессиональный обмер квартир в новостройках и вторичном жилье в Москве и Московской области Вы можете осуществить с помощью специалистов компании "Обмерщик.ру" в Москве. Заказать замерные работы Вы можете на сайте "Обмерщик.ру" тут https://obmerschik.ru/ Телефон компании: +7 499 391-79-21