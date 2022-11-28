Запомнить! Перегородки также входят в полезную площадь квартиры. Перегородки можно в любой момент времени демонтировать, тем самым высвободив пространство. Считая площадь под перегородками с площадью квартиры, площадь, указанная в акте, всегда будет идентичной, даже если мы решим сделать ремонт. Площадь, занимаемая перегородками, измеряется, а затем делится поровну между комнатами.
Что делать, если полезная площадь квартиры не соответствует фактическому замеру? Бывает, что площадь сдаваемой застройщиком квартиры незначительно отличается от проектной, и это конкретно связано со спецификой строительного процесса. Если вы обнаружите какие-либо различия, не переживайте и повторите измерение. Если результат не соответствует замеру, обратитесь в отдел обслуживания клиентов застройщика и представьте свои результаты. Застройщик обязан рассчитаться с вами до сантиметра — по этой причине, если квартира имеет меньшую площадь — вернет вам разницу на этапе подписания акта передачи права собственности. Если же квадратных метров будет допустим больше – будьте готовы к дополнительному расходу. Вам нужен независимый обмер квартиры в новостройке или жилом доме? недорогой профессиональный обмер квартир в новостройках и вторичном жилье в Москве и Московской области Вы можете осуществить с помощью специалистов компании "Обмерщик.ру" в Москве. Заказать замерные работы Вы можете на сайте "Обмерщик.ру" тут https://obmerschik.ru/ Телефон компании: +7 499 391-79-21