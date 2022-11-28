Куплю газ. кател.
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Куплю газ. кател.
Привет всем. Нам нужно поменять газовое оборудование, иначе оштрафуют. Где посмотреть газ. кател по дешевле?
- allan222
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 14:21
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Re: Куплю газ. кател.
Если сравнивать цены то организация “Газпрофсервис” https://sev-gaz.ru будет лучшей. А ещё их преимущество в том, что у них не бывает очередей, все сотрудники имеют хороший опыт и соответствующие подтверждения для работы с газовым оборудованием. Также можно выбрать и купить газовый котел в рассрочку. После установки они обязуются обслуживать это оборудование.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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