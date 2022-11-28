Куплю газ. кател.

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Куплю газ. кател.

Новое сообщение allan222 » 28 ноя 2022, 16:00

Привет всем. Нам нужно поменять газовое оборудование, иначе оштрафуют. Где посмотреть газ. кател по дешевле?


allan222
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Re: Куплю газ. кател.

Новое сообщение rustam22 » 28 ноя 2022, 18:39

Если сравнивать цены то организация “Газпрофсервис” https://sev-gaz.ru будет лучшей. А ещё их преимущество в том, что у них не бывает очередей, все сотрудники имеют хороший опыт и соответствующие подтверждения для работы с газовым оборудованием. Также можно выбрать и купить газовый котел в рассрочку. После установки они обязуются обслуживать это оборудование.
rustam22
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