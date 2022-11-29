cossotectsuvwyi95 » 29 ноя 2022, 18:35

Продажа домов с земельным участком, неподалёку от Сириуса и центра Адлерского района города Сочи. Дома в КП «Вилла Прайм» Сочи возведены в стиле неоклассики. Очень надежный Свайно-ростверковый фундамент и монолитно-каркасная технология строительства даёт высочайшую гарантию долговечности! Дополнительное утепление минеральной ватой, что сохранит тепло в холодные месяцы, что значительно увеличивает энергоэффективность дома, а использование двухслойной черепицы сделает максимальную тишину в самые дождливые дни.

Главной мыслью данного проекта КП «Вилла Прайм» считается творение жилого комплекса из восьми зданий, соединяющего внутри себя максимальное удобство неизменного ареол обитания и достоинства жизни в Сочи. Распланировка территории КП «Вилла Прайм» сделана с упором на практичность и комфорт с учетом притязаний, предъявляемых к передовым коттеджным поселкам. Продажа домов КП «Вилла Прайм» здесь https://kpvillaprime.ru/