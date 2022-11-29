Аренда спецтехники
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Аренда спецтехники
Востребованность экскаватора-погрузчика, колесного экскаватора, снегоуборочной спецтехники, аренда автокрана объясняется широким набором различных работ, которые он способен выполнять. Кроме эффективного выполнения своей основной функции – различных землеройных работ, спецтехника может выполнять операции по погрузке/разгрузке, транспортировке, ремонту, снегоуборке. Подробнее читайте здесь https://forum-moskva.forum2x2.ru/t12455-topic
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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