Ищу проектную компанию для постройки дома.
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Ищу проектную компанию для постройки дома.
Здравствуйте друзья. Задумались мы о собственном доме. Посоветуйте пожалуйста компанию у которой есть уже готовые решения для постройки дома .
- allan222
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 14:21
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Re: Ищу проектную компанию для постройки дома.
Обычно начало строительства все планируют на весну, когда на улице теплая погода. Но это не мешает вам выбрать компанию сейчас. И я могу вам подсказать проектно-строительную организацию под названием “Фулл Хаус” https://fullhouse54.ru/ Там же можно заказать изыскания грунта, отделку дома, фундамент, абсолютно всё что касается стройки. В компании огромный выбор проектов из любых материалов: из дерева, из бетона, с мансардой, дачные дома. Компания имеет огромный опыт в работе под ключ, также делает бесплатный аудит, если есть подводные камни она их найдёт.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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