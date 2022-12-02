Ищу проектную компанию для постройки дома.

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Ищу проектную компанию для постройки дома.

Новое сообщение allan222 » 02 дек 2022, 18:51

Здравствуйте друзья. Задумались мы о собственном доме. Посоветуйте пожалуйста компанию у которой есть уже готовые решения для постройки дома .


allan222
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Re: Ищу проектную компанию для постройки дома.

Новое сообщение rustam22 » 02 дек 2022, 21:30

Обычно начало строительства все планируют на весну, когда на улице теплая погода. Но это не мешает вам выбрать компанию сейчас. И я могу вам подсказать проектно-строительную организацию под названием “Фулл Хаус” https://fullhouse54.ru/ Там же можно заказать изыскания грунта, отделку дома, фундамент, абсолютно всё что касается стройки. В компании огромный выбор проектов из любых материалов: из дерева, из бетона, с мансардой, дачные дома. Компания имеет огромный опыт в работе под ключ, также делает бесплатный аудит, если есть подводные камни она их найдёт.
rustam22
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