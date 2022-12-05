Станция биологической очистки состоит из общей емкости, которая разделяется на несколько камер. Обычно их четыре и каждая из них выполняет свою функцию. Первая камера является приемной камерой. Здесь сточные воды забираются из канализации и механически очищаются от крупных отложений. Следующие два отсека – химическая и биологическая очистка сточных вод. На заключительном этапе почти очищенная вода окончательно оседает и перекачивается в бак или канализацию. Как обслуживать биостанцию? Содержание и уход за такой станцией также не вызывает больших затруднений и проводится довольно редко. Система автоматизирована и работает без вмешательства. Его техническое обслуживание заключается в периодической очистке камер от скопившегося ила и замене фильтров. Об остальном позаботится система, обеспечив вас канализацией на многие годы.
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