cossotectsuvwyi95 » 05 дек 2022, 15:31

Каждому жилому дому обязательно потребуется канализация, но не всегда имеется возможность подключиться к центральной системе. Устаревшие решения в виде канализации и металлических бочек. Они не являются постоянными и наносят непоправимый ущерб экологии вашего участка. Забудьте о дедушкиных методах. Сегодняшним лучшим решением проблем такого рода являются септики или, другими словами, станции биологической очистки сточных вод. Такая станция биологической очистки – это довольно сложное оборудование, которое принимает сточные воды из дома, обрабатывает их и сбрасывает очищенную воду в грунт или специальные для этого емкости. Очищенную воду можно так же повторно использовать для полива насаждений на участке или для иных технических нужд.

Станция биологической очистки состоит из общей емкости, которая разделяется на несколько камер. Обычно их четыре и каждая из них выполняет свою функцию. Первая камера является приемной камерой. Здесь сточные воды забираются из канализации и механически очищаются от крупных отложений. Следующие два отсека – химическая и биологическая очистка сточных вод. На заключительном этапе почти очищенная вода окончательно оседает и перекачивается в бак или канализацию. Как обслуживать биостанцию? Содержание и уход за такой станцией также не вызывает больших затруднений и проводится довольно редко. Система автоматизирована и работает без вмешательства. Его техническое обслуживание заключается в периодической очистке камер от скопившегося ила и замене фильтров. Об остальном позаботится система, обеспечив вас канализацией на многие годы.

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