Как рассчитывается налоговый вычет с покупки жилья?
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Как рассчитывается налоговый вычет с покупки жилья?
Добрый вечер! Как рассчитать налоговый вычет с покупки жилья? Кто может помочь с оформлением документов для подачи?
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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