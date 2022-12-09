Как рассчитывается налоговый вычет с покупки жилья?

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Как рассчитывается налоговый вычет с покупки жилья?

Новое сообщение natad820 » 09 дек 2022, 23:32

Добрый вечер! Как рассчитать налоговый вычет с покупки жилья? Кто может помочь с оформлением документов для подачи?


natad820
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