Где посмотреть грунтовки, краски, клей?
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Где посмотреть грунтовки, краски, клей?
Всем привет. Где посмотреть грунтовки, краски, клей для строительных материалов? Затеяли ремонт, хотим закупиться оптом.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Где посмотреть грунтовки, краски, клей?
Отличная идея покупать всё в одном магазине, тогда можно получить хорошую скидку. Посмотрите компанию производителя “Ай-Си-Ти Кемикал” https://stroyhim.com/ Они производят в больших объёмах химические смеси для промышленных предприятий, работают с оптовиками по России, имеют большой опыт ( 20 лет).
- allan222
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 14:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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