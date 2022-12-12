Где посмотреть грунтовки, краски, клей?

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Где посмотреть грунтовки, краски, клей?

Новое сообщение rustam22 » 12 дек 2022, 13:34

Всем привет. Где посмотреть грунтовки, краски, клей для строительных материалов? Затеяли ремонт, хотим закупиться оптом.


rustam22
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Re: Где посмотреть грунтовки, краски, клей?

Новое сообщение allan222 » 12 дек 2022, 14:16

Отличная идея покупать всё в одном магазине, тогда можно получить хорошую скидку. Посмотрите компанию производителя “Ай-Си-Ти Кемикал” https://stroyhim.com/ Они производят в больших объёмах химические смеси для промышленных предприятий, работают с оптовиками по России, имеют большой опыт ( 20 лет). :good:
allan222
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