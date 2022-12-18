Срочно нужна фальцевая кровля
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Срочно нужна фальцевая кровля
Привет всем, мне срочно нужна качественная фальцевая кровля, можете подсказать где лучше купить в Оренбурге
- IntoSpace
- Читатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Re: Срочно нужна фальцевая кровля
Мне тоже нужна фальцевая кровля, вот нашел магазин в Оренбурге https://krovelson.ru/products/krovlya-k ... a-krovlya/ купить фальцевую кровлю хочу здесь по низкой цене, проанализировал кункурентов так тут самые адекватные цены, нравится цветовая гамма, качество, в общем есть преимущества чтобы купить именно здесь.
- max777
- Писатель
-
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4