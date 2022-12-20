Утепление лоджии
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Утепление лоджии
Хотим утеплить лоджию и сделать там место для мини-оранжереи. Специалисты какой компании могут справиться с задачей?
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Nukas
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Утепление лоджии
Я могу дать контакты частного лица, которое занимается утеплением лоджий. но у него всегда большая очередь. Мы больше 1,5 месяца ждали
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Утепление лоджии
Хорошие отзывы о работе специалистов компании Окна Петербурга www.okna-peter.ru В зависимости от бюджета можно основательно или только слегка смягчить колебания температуры балкона. Специалисты компании проведут консультацию и сориентируют по ценам
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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