Утепление лоджии

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Утепление лоджии

Новое сообщение Nukas » 20 дек 2022, 11:19

Хотим утеплить лоджию и сделать там место для мини-оранжереи. Специалисты какой компании могут справиться с задачей?


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Re: Утепление лоджии

Новое сообщение Веррит » 20 дек 2022, 11:30

Я могу дать контакты частного лица, которое занимается утеплением лоджий. но у него всегда большая очередь. Мы больше 1,5 месяца ждали
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Re: Утепление лоджии

Новое сообщение Трундукин » 20 дек 2022, 11:36

Хорошие отзывы о работе специалистов компании Окна Петербурга www.okna-peter.ru В зависимости от бюджета можно основательно или только слегка смягчить колебания температуры балкона. Специалисты компании проведут консультацию и сориентируют по ценам
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