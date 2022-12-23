Где купить хороший красный кирпич?

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Где купить хороший красный кирпич?

Новое сообщение bahia » 23 дек 2022, 17:00

Всем привет, Я уже писал ранее где проверить кирпич на ГОСТ и сейчас хочу узнать, где купить хороший красный кирпич?


bahia
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 20:01
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