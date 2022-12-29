Как получить неустойку по ДДУ.
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Как получить неустойку по ДДУ.
Привет всем, где мне найти информацию о том как получить неустойку по ДДУ.? подскажите грамонтного специалиста в данном вопросе?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Как получить неустойку по ДДУ.
Неустойка по ДДУ. Юрист в Москве вот сервис, здесь есть информация по вашему вопросу, и специалист есть здесь, он вам поможет получить неустойку, причем максимально выжать с застройщика, так что не упустите эту возможсноть, в таком деле нужны специалисты с опытом.
- max777
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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