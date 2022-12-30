cossotectsuvwyi95 » 30 дек 2022, 16:14

Покупка квартиры довольно часто связана со многими страхами и неуверенностью. Это и понятно, ведь когда дело касается траты значительной суммы денег. И человек, впервые покупающий квартиру. Покупка квартиры связана с деньгами – всегда стоит сначала собрать определенную сумму денег. Хотя большинство людей приобретают квартиры в кредит, для его получения необходим сделать собственный вклад. Кроме того, нельзя забывать и о иных расходах: различные комиссия, расходы, связанные с кредитом, нотариус.

Скрывать нечего – получение кредита и покупка квартиры конкретно сопряжены со множественными серьезными решениями. Мы часто чувствуем себя потерянными в лабиринте контрактов и вопросов, которые нужно решить, и это неудивительно. Тогда стоит воспользоваться помощью своих друзей, которые уже купили себе квартиру. Их опыт, безусловно, окажется полезным и избавит нас от стресса. Также хорошо пользоваться услугами консультантов по недвижимости, которые довольно часто бесплатны. Вы можете узнать все тонкости по приобретению недвижимости в новостройке и вторичке, посмотреть проверенных застройщиков в Москве и Санкт-Петербурге, получить решение по кредиту не выходя из дома здесь https://mapestate.ru/ – это удобная и надежная интернет-площадка, где собрана полезная информация для тех, кто планирует купить квартиру.