cossotectsuvwyi95 » 06 янв 2023, 16:03

Проект дома - какой лучше, готовый или индивидуальный? При строительстве дома и получении на него специального разрешения необходимо иметь проект строительства, который должен соответствовать определенным формальным требованиям. Вы можете выбрать уже из готовых проектов, предназначенных для адаптации в рамках действующих норм законодательства, а также индивидуальных предложений, созданных с нуля. Первое, очень важное отличие этих двух групп решений в том, что индивидуальные проекты дороже готовых. Готовый проект дома дешевле, его можно сделать быстрее, а документация будет полной, готовой к подаче вместе с заявкой на разрешение на строительство или уведомление о строительстве.

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