Хочу звукоизоляционные перегородки установить
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Хочу звукоизоляционные перегородки установить
Хочу звукоизоляционные перегородки установить, сколько такой материал будет стоить + еще установка?
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Хочу звукоизоляционные перегородки установить
Смотря у кого и где, у частников подешевле будет, но лучше опять же особо не экономить на этом
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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