Хочу звукоизоляционные перегородки установить

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Хочу звукоизоляционные перегородки установить

Новое сообщение Григорий Савченко » 13 янв 2023, 21:20

Хочу звукоизоляционные перегородки установить, сколько такой материал будет стоить + еще установка?


Григорий Савченко
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Re: Хочу звукоизоляционные перегородки установить

Новое сообщение Senindmitriy » 14 янв 2023, 00:28

Смотря у кого и где, у частников подешевле будет, но лучше опять же особо не экономить на этом
Senindmitriy
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Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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