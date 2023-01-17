Где можно заказать экструдер для пластика
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Где можно заказать экструдер для пластика
Где можно заказать экструдер для пластика специальный к нам на производство?
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Где можно заказать экструдер для пластика
У меня знакомый на предприятии одном работает так вот у них такие экструдеры есть
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Где можно заказать экструдер для пластика
В этом случае целесообразней присмотреть такой экструдер для пластика в профильным организациях. Допустим вот сам заказывал не так давно тут - https://www.vivtech.ru/production/extruders/ выбор у них достойный и цены не такие большие, поэтому обязательно стоит рассмотреть варианты. А если вопросы останутся - задавайте.
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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