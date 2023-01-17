Где можно заказать экструдер для пластика

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Где можно заказать экструдер для пластика

Новое сообщение Senindmitriy » 17 янв 2023, 19:12

Где можно заказать экструдер для пластика специальный к нам на производство?


Senindmitriy
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Re: Где можно заказать экструдер для пластика

Новое сообщение kozlovvalera » 17 янв 2023, 21:51

У меня знакомый на предприятии одном работает так вот у них такие экструдеры есть
kozlovvalera
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Сообщения: 45
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Re: Где можно заказать экструдер для пластика

Новое сообщение Станислав Саргаев » 18 янв 2023, 00:05

В этом случае целесообразней присмотреть такой экструдер для пластика в профильным организациях. Допустим вот сам заказывал не так давно тут - https://www.vivtech.ru/production/extruders/ выбор у них достойный и цены не такие большие, поэтому обязательно стоит рассмотреть варианты. А если вопросы останутся - задавайте.
Станислав Саргаев
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