Купить квартиру рядом с улицами Заводская, Репина
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Купить квартиру рядом с улицами Заводская, Репина
В современной новостройке, ЖК «Любовь», у вас появится возможность отыскать квартиру своей мечты вблизи с пересечением улиц Заводская и Репина. Развитая инфраструктура Юго-Западного района гарантирует комфортабельное проживание семьям с детьми. Неподалеку от комплекса действует несколько учебных заведений и садиков, развивающих центров. Хорошая транспортная доступность района дает возможность быстро добираться в другие части города. Успейте купить квартиру рядом с улицами Репина и Начдива Васильева, чтобы стать обладателем не просто квадратов, а настоящего нового дома тут https://lubov-ekb.ru/about/
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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