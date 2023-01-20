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Продажа офисов в Екатеринбурге от застройщика cossotectsuvwyi95 » 20 янв 2023, 13:59 Продажа офисов в бизнес-центре с максимально развитой инфраструктурой. Покупая офис в бизнес-центре «К5», Вы покупаете коммерческую недвижимость с развитой инфраструктурой на границе центра по ценам отдаленных районов Екатеринбурга. На данный момент в 1 корпусе бизнес-центра, к покупке доступны офисы на этажах с 2 по 3 включительно. На втором этаже имеются офисы площадью от 69.9 до 74.6 кв.м. и стоимостью от 4.7 до 4.9 млн.р. Меньше всего офисов осталось на третьем этаже. Предложения о продаже офисов напрямую от застройщика, без посредника. Подобрать офис в бизнес-центре можно здесь https://dc-k5.ru/catalog/section_1/floor_4/



cossotectsuvwyi95 Знаток Сообщения: 209 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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