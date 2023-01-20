Кто собственно создает «КРАСНОЕ ЯБЛОКО»? Возведением нового района занимается один из самых надежных застройщиков Пермского края – группа компаний «ПЗСП». Непосредственно само управление проектом осуществляет девелоперская компания «УРАН».
Район «Красное яблоко»
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Район «Красное яблоко»
Район «Красное яблоко» располагается в микрорайоне «Краснова» это в Свердловском районе с хорошо развитой инфраструктурой и с очень доступным общественным транспортом. Всего 15 минут – и вы уже будете в центре города, на Комсомольской площади! Узнать цены на квартиры, выбрать квартиру, а также получить консультацию можно на сайте https://xn----7sbeoxegmjeboo4r.xn--p1ai/about/
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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