cossotectsuvwyi95 » 20 янв 2023, 15:42

Район «Красное яблоко» располагается в микрорайоне «Краснова» это в Свердловском районе с хорошо развитой инфраструктурой и с очень доступным общественным транспортом. Всего 15 минут – и вы уже будете в центре города, на Комсомольской площади! Узнать цены на квартиры, выбрать квартиру, а также получить консультацию можно на сайте https://xn----7sbeoxegmjeboo4r.xn--p1ai/about/

Кто собственно создает «КРАСНОЕ ЯБЛОКО»? Возведением нового района занимается один из самых надежных застройщиков Пермского края – группа компаний «ПЗСП». Непосредственно само управление проектом осуществляет девелоперская компания «УРАН».