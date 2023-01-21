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Управление строительными проектами cossotectsuvwyi95 » 21 янв 2023, 15:31 Управление строительными проектами в России подразумевает разработку стратегии проектирования, выбор и заключение соглашения с генеральным проектировщиком, также взаимодействие с ним на всех стадиях реализации проекта строительных работ, реконструкции либо капитального ремонта прямо до сдачи объекта в эксплуатацию. Задать вопрос или начать работу с нами Вы можете с заполнения формы (по возможности добавьте ТЕО, ТЗ, проект, предпроект или др. файлы) Подробнее здесь https://forum-moskva.forum2x2.ru/t13680-topic



cossotectsuvwyi95 Знаток Сообщения: 211 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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