Нужен барнхаус под ключ
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Нужен барнхаус под ключ
Доброго вечера, срочно нужен барнхаус под ключ, подскажите где заказать не дорого?
- samoeglavnoe**
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Нужен барнхаус под ключ
Посмотрите на сайте тут есть отличные дома, компания делает барнхаусы под ключ, и не дорого, я тоже хочу заказать такой дом, есть идея купить участок и на участке заказать дом из бруса, есть бани тут классные, готовые проекты очень красивые, пока лучше компании по строительству таких конструкций я незнаю.
- IntoSpace
- Писатель
-
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15