Нужен барнхаус под ключ

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Нужен барнхаус под ключ

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 янв 2023, 21:15

Доброго вечера, срочно нужен барнхаус под ключ, подскажите где заказать не дорого?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 24
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужен барнхаус под ключ

Новое сообщение IntoSpace » 25 янв 2023, 23:43

Посмотрите на сайте тут есть отличные дома, компания делает барнхаусы под ключ, и не дорого, я тоже хочу заказать такой дом, есть идея купить участок и на участке заказать дом из бруса, есть бани тут классные, готовые проекты очень красивые, пока лучше компании по строительству таких конструкций я незнаю.
IntoSpace
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Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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