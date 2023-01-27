Хочу новые пластиковые окна
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Хочу новые пластиковые окна
Мне срочно нужны новые пластиковые окна, подскажите где купить не дорого?
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Хочу новые пластиковые окна
Рекомендую к чтению данную статью http://himki.holme.ru/posts/637756bc5ff21c4cc807352e/ здесь рекомендуют магазины по продаже качественных пластиковых окон, для меня в первую очередь важно качество, и я всегда обращаю внимание на данный нюанс при покупке, и буду покупать именно в магазине который советуют в статье.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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